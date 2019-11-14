Налоговой милицией на Донетчине блокирована нелегальная торговля горючим, изъято ТМЦ на 1,6 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Был установлен местный житель области, который в обустроенном складском помещении осуществлял реализацию горюче-смазочных материалов без каких-либо разрешительных документов, в частности без наличия лицензии на этот вид деятельности и разрешения на размещение объекта повышенной опасности.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение в среднем 10 тыс. литров бензина марки "А-92", 10 тыс. литров дизельного топлива и оборудование АЗС общей ориентировочной стоимостью 1,6 млн грн.
Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.