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14.11.19 19:01

Уголовной ответственности за дезинформацию не будет, - Совет по свободе слова при президенте

Введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации и оценочных суждений исключено.

анатолий,максимчук

Об этом первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук заявил в ходе первого заседания Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Участники заседания заслушали информацию представителей Национальной полиции и Министерства внутренних дел относительно производств, открытых в связи с угрозами журналистам интернет-издания "Радио Свобода".

В свою очередь Максимчук подчеркнул, что возможность введения уголовной ответственности за распространение дезинформации исключена.

"Речь не идет вообще о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. Также не может быть какой-либо ответственности за оценочные суждения", - сказал Максимчук.

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Он отметил, что против Украины ведется информационная агрессия, от которой необходимо защищаться. "Безусловно, мы должны найти такие инструменты защиты, которые не влияют на свободу слова, честные медиа", - добавил замминистра.

Кроме того, участники заседания приняли регламент Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Это требование содержится в указе президента №837/2019, речь в котором идет о проведении основных реформ.

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