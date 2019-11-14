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14.11.19 19:09

ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович стал депутатом от "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко, сложившей мандат по состоянию здоровья.

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Соответствующие решение было принято на заседании ЦИК в четверг вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, ЦИК сначала принял решение об исключении из избирательного списка "Европейской Солидарности" Натальи Бойко в связи с поданным им заявлением.

Следующими решениями Центризбирком признал избранным и зарегистрировал народным депутатом бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимир Вятровича, избранного в общегосударственном избирательном округе во время внеочередных парламентских выборов 21 июля от партии "Европейская солидарность".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народным депутатом Ириной Луценко (фракция "Европейская Солидарность"). Она подала соответствующее заявление еще 4 ноября, объяснив свое решение состоянием здоровья.

Согласно избирательному списку "ЕС", ее место в парламенте должна была занять Наталья Бойко (№24 списка). Однако Бойко решила не брать мандат и подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться. Свой отказ от депутатского мандата она объяснила намерением продолжать реформы в энергетической сфере.

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Таким образом, новым депутатом от "евросолидарности" становится бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович (№25 в списке партии).

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