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14.11.19 19:14

Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Анна Скороход пытается замаскировать обычное уголовное дело по ее мужу под якобы политическое влияние на нее.

Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход

Об этом Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ.

"Было внутреннее расследование (по предложению взяток нардепом Скороход, - Ред.) Когда мы увидели, что она делает публично, то решили выносить сор из избы. Я хотел, чтобы мы проверили эти факты, передали в правоохранительные органы, то есть сделать это внутренним вопросом. Мы же уже имели громкий скандал извне. Но вы видите, что человек, как мне кажется, хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, для того чтобы усилить позицию защиты", - сказал Арахамия.

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Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

В начале 2019 года Алексея Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

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