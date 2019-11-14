500 госпредприятий должны передать на приватизацию до конца года, - Гончарук

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Приватизация - это очень важный антикоррупционный фактор, потому что на государственных предприятиях прибыли "приватизировали" уже давно, а убытки регулярно оставляли государству. Чем больше объектов удастся реализовать, тем меньше будет занимать государство. Итак, приватизация - это скорость и доверие, поэтому все должно проходить прозрачно", - заявил премьер-министр Украины.

Алексей Гончарук подчеркнул, что приватизация является важным общественным процессом, поэтому все процедуры подготовки и продажи имущества должны происходить по открытым конкурсным процедурам.

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"До 31 декабря 500 предприятий надо передать в Фонд госимущества так, чтобы общество видело прозрачные конкурсные процедуры. Нужно найти независимых профессиональных советников, очистить имеющееся имущество от всех коррупционных интересов, уголовных дел, искусственных долгов. Так, чтобы эти объекты стали интересными для инвесторов", - отметил глава правительства.

"Если есть люди, которые специально доводят предприятие до состояния банкротства, то нужно принимать кадровые решения. Нет никаких ограничений ни на уровне правительства, ни на других уровнях. Если есть министерства, которые вам мешают, не передают предприятия на приватизацию, то давайте нам знать - мы будем их ускорять", - добавил Гончарук.

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