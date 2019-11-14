У жителя Черновицкой области изъяли партию сигарет стоимостью 2,7 млн грн, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019" и "Рубеж" был выявлен факт незаконной транспортировки по территории региона табачных изделий без марок акцизного налога Украины.

Сигареты, замаскированные под мешками с грецкими орехами, перевозил на личном автомобиле один из местных жителей с целью дальнейшего перемещения в Румынию вне таможенного контроля.

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На основании постановления суда из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 60 тыс. пачек табачных изделий известных торговых марок без марок акцизного налога Украины общей ориентировочной стоимостью 2,7 млн грн.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Продолжается следствие.