В "Союзе птицеводов" заявили, что не согласны с выводами Антимонопольного комитета по поводу ситуации на рынке курятины

Как передает Цензор.НЕТ, так считают в ассоциации "Союз птицеводов", сообщает УНН со ссылкой на заявление членов организации.

Так в "Союзе птицеводов" отреагировали на выводы Антимонопольного комитета Украины, который заявил, что обнаружил на рынке признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.



"По информации ассоциации, на рынке мяса птицы сегодня работают около 100 субъектов хозяйственной деятельности, которые жестко конкурируют между собой. Внешним проявлением конкуренции на внутреннем рынке является стабильность, а в некоторые периоды даже снижение цен, что подтверждается данными Госстата Украины", – отметили в "Союзе птицеводов".



То, что на рынке есть крупные производители, еще не означает их монопольного положения, заявили авторы.



"Группа компаний МХП осуществляет деятельность на рынке курятины в условиях жесткой конкурентной борьбы. Успех в этой борьбе определяет только выбор потребителя. Ярким подтверждением признания потребителями высокого качества продукции "Мироновский хлебопродукт" является ее успешный выход на рынки ЕС и многие другие страны мира", – считают в ассоциации.



Повышение цен на продукцию в июле – августе 2017 года, о котором сообщили в АМКУ, было связано с экономической ситуацией в стране, подчеркнули птицеводы.



"Объективно анализируя ситуацию, нужно учесть несколько факторов, которые повлияли в этот период на ценовую ситуацию на рынке. Это в первую очередь увеличение цен на корма на 17%, на коммунальные услуги на 10%, на горюче-смазочные материалы на 30%, повышение зарплат в секторе более, чем на 25%, обесценивание национальной валюты по отношению к евро более чем на 20%, а это прямое влияние на стоимость ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок, оборудования, которое преимущественно закупается у европейских производителей. Подорожание курятины в пределах роста на составляющие было в тот период объективным и обоснованным", – сообщили в организации.



12 ноября АМКУ утвердил отчет о результатах исследования рынка курятины в 2016–2018 годах и посчитал, что крупнейший производитель, МХП, занимает долю на рынке в 45%.





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