Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" судебную реформу в Украине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности - над принятием и выполнением законов, которые часто непопулярные, но важные для улучшения экономического климата в Украине.

Особое внимание во время встречи было сосредоточено на борьбе с коррупцией.

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Участники подробно обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского управления. Также во время встречи речь шла об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

Во встрече приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители - Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.

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Напоминаем, 16 октября Верховная Рада приняла законопроект №1008 Президента Владимира Зеленского о судебной реформе. 4 ноября президент его подписал. 7 ноября закон вступил в силу.

Напомним, проект 1008 был раскритикован международным сообществом, как такой, который существенно угрожает судейской независимости. Так, одними из первых с критикой выступили Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады, которые в совместном письме в Офис Президента отметили, что "следует избегать повторного отбора судей Верховного Суда", а перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой "не будут эффективными, если одновременно не реформировать Высший совет правосудия".

Совет Европы также был обеспокоен законопроектом 1008.

В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил запрос в Венецианскую Комиссию по поводу предложенных проектом 1008 изменений касательно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, - сообщается на официальном сайте Комиссии.

В день рассмотрения проекта 1008 во втором чтении крупнейшие бизнес-ассоциации (Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей) обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что "бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах".

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Кроме того, еще в сентябре Пленум Верховного Суда утвердил Заключение по проекту 1008, отметив, что проект "создает существенные риски для независимости судебной власти и может нивелировать достижения реформы правосудия 2014-2018 годов в части усиления независимости и деполитизации судебной власти".