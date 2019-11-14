ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Михаил Ильяшев.

"У прокуратуры было два варианта: завершить расследование или закрыть дело. Они завершили следствие", - сказал он.

По словам адвоката, на данный момент стороны ознакамливаются с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Как известно, Генпрокуратура в ноябре остановила расследование дела против главы Окружного админсуда Киева. Прокурор Генпрокуратуры Юлия Малашич заявила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Вовка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия, однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование по "пленкам Вовка" завершили и передадут в суд, - прокурор Малашич