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14.11.19 21:42

ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат

Генеральная прокуратура завершила расследование дела против бывшего главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, подозреваемого во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Михаил Ильяшев.

"У прокуратуры было два варианта: завершить расследование или закрыть дело. Они завершили следствие", - сказал он.

По словам адвоката, на данный момент стороны ознакамливаются с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Как известно, Генпрокуратура в ноябре  остановила расследование дела против главы Окружного админсуда Киева. Прокурор Генпрокуратуры Юлия Малашич заявила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Вовка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия, однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование по "пленкам Вовка" завершили и передадут в суд, - прокурор Малашич

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