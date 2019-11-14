В "делах Майдана" расследовалось все, что угодно, кроме, собственно, событий на Майдане, - Рябошапка

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью изданию "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Дела, связанные с уклонением от уплаты налогов кругом людей, приближенных к бывшему президенту (Виктору Януковичу. - Ред.). Или, например, незаконное получение каких-то земельных участков, или создание преступных групп с целью захвата власти, свержения конституционного строя и еще чего-то. Интересы космоса, Луны и Солнца", - перечислил генпрокурор дела, который будут переданы в НАБУ.

По словам главы Рябошапки, ранее "там расследовалось все, что угодно, кроме того, что, собственно, имело место на Майдане".

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"Я думаю, что передача дел точно не повлияет в худшую сторону на качество расследования. По крайней мере, те люди, которые расследовали дела Майдана, смогут сосредоточиться на делах именно Майдана, а не на еще сотнях других эпизодов, которые очень слабо связаны с событиями, которые происходили в конце 2013-го - начале 2014-го годов", - сказал он.

При этом руководитель Генпрокуратуры не смог ответить на вопрос о том, что именно произошло на Майдане и кто виновен в убийствах протестующих.

"У меня пока ответа нет. Ответ 5 лет искала огромная группа следователей. И специальных прокуроров. И пока это расследование продолжается", - сказал Рябошапка.

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