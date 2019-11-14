Наиболее авторитетная организация мира в очередной раз обозначает Россию страной-агрессором, - Порошенко о резолюции ООН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Замечательная новость из Нью-Йорка, где на уровне третьего комитета одобрен проект новой резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия"

Мы это делали все предыдущие годы, начиная с резолюции Генеральной Ассамблеи в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины еще от 2014 года. Приятно видеть как четко сработал в ООН обеспеченный "запас прочности" противодействия российской агрессии против Украины в этом году. Наиболее авторитетная организация мира в очередной раз обозначает Россию оккупационными властями и страной-агрессором, указывает на многочисленные нарушения международного права и прав человека, предостерегает против приумножение ее злодеяний, включая попытки изменить демографический состав населения украинского Крыма, что является военным преступлением.

Крайне важно, что такая позиция ООН укрепляет как международную единство и солидарность с нашим государством, так и позиции Украины в международных судах. Это наше оружие для переговоров с Россией с позиции национальных интересов и с позиции силы права, в рамках минского и нормандского треков. Надо им эффективно воспользоваться для мира в интересах Украины и всего свободного мира, а не России как агрессора.

Международная ответственность за ее грубую агрессию, украденные территории, уничтожены права человека под оккупацией неизбежна. Благодарен государствам-членам ООН за неизменную поддержку Украины".

Также читайте: "Беларусь, КНДР, Сербия, Сирия", - миссия Украины в ООН опубликовала список стран, голосовавших против резолюции по Крыму