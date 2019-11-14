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14.11.19 22:12

Под Офисом Президента прошла акция "Майдан. Забвению не подлежит" с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция "Майдан. Забвению не подлежит". Активисты требовали не допустить замораживания расследования из-за передачи дел Майдана из ГПУ в ГБР.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Семьи, пострадавшие, их адвокаты, представители правозащитных организаций и гражданского общества требуют:

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 01
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 02
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 03

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Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 04
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 05
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 06
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 07
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 08
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 09
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 10
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 11
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 12

Участники мероприятия стояли с фотографиями погибших на Майдане и плакатами "Убийцы Небесной сотни должны быть наказаны", "Если убийц не наказывать, все повторится", "Делам Майдана - труба?", "Где обещанная справедливость?", "20.11.2019 дедлайн".

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 13

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Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 14
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 15
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 16
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 17
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 18
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 19
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 20
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 21

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Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 22
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 23
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 24
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 25
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 26

В конце митинга активисты свечами выложили надпись "Майдан забвению не подлежит!".

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 27
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 28
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 29
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 30

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Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 31

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 32
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 33
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 34
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 35

Организаторами мероприятия выступили ОО "Общество будущего", "Движение ветеранов Украины", ОО "Семья Героев Небесной сотни".

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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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