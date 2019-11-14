Под Офисом Президента прошла акция "Майдан. Забвению не подлежит" с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Семьи, пострадавшие, их адвокаты, представители правозащитных организаций и гражданского общества требуют:

Безотлагательно создать в структуре ГБР управление по расследованию дел Майдана , для чего соответственно увеличить количество работников ГБР

Безотлагательно внести изменения в закон о ГБР, которые обеспечат перевод и назначения в ГБР без конкурса следователей и прокуроров, которые входили в группы по уголовным производствам, которые передаются по подследственности в ГБР путем принятия во второй редакции законопроекта №2116 с вышеуказанной правкой, или принять указанную норму отдельным законопроектом

Обеспечить независимое и объективное расследование дел Майдана в ГБР путем назначения на должность руководителя вновь созданного подразделения Сергея Горбатюка

Обеспечить до 20.11.2019 г. перевод (назначение) следователей (национальной полиции и прокуратуры) и прокуроров в т.ч. териториальних прокуратур, которые входили в соответствующие группы следователей и прокуроров в производствах по делам Майдана во вновь созданные подразделения по делам Майдана в ГБР.

Гарантировать отсутствие давления и вмешательства в расследование дел Майдана со стороны Андрея Портнова и других лиц

Обеспечить работу следователей и прокуроров, которые не прошли аттестацию до завершения передачи дел и формирования новых групп прокуроров в пределах сроков для увольнения, предусмотренных законодательством

Обеспечить быстрое и полноценное формирование Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах следователями и прокурорами, которые уже были задействованы в расследовании и процессуальном руководстве, но без участия лиц, препятствовавших расследованием в прошлом







Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу"



















Участники мероприятия стояли с фотографиями погибших на Майдане и плакатами "Убийцы Небесной сотни должны быть наказаны", "Если убийц не наказывать, все повторится", "Делам Майдана - труба?", "Где обещанная справедливость?", "20.11.2019 дедлайн".

Также читайте: Если не внести изменения в закон о ГБР, дела Майдана передадут в пустоту, - Закревская

















Читайте: Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции Достоинства











В конце митинга активисты свечами выложили надпись "Майдан забвению не подлежит!".









Читайте также: Заявления Трубы о временном приостановлении расследования дел Майдана не имеет ничего общего с требованиями потерпевших, - Закревская













Организаторами мероприятия выступили ОО "Общество будущего", "Движение ветеранов Украины", ОО "Семья Героев Небесной сотни".

Читайте: Мысяк - правая рука Кизя, уже занимался делами Майдана и полноценно участвовал в их саботаже, - адвокаты семей Небесной сотни

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ