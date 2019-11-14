По всей линии и без двусмысленностей, - Путин рассказал, какого хочет разведения на Донбассе

Об этом он заявил в Бразилии на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Надо развести по всей линии, так чтоб хоть пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно нужно сделать как можно быстрее", - сказал Путин.

При этом президент РФ удивлен словами главы МИД Украины о том, что наша страна может отказаться от Минских соглашений.

"Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил, что Украина может вообще отказаться от Минских соглашений. Это как? Мы че тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там тогда может идти речь, я не понимаю", - заявил Путин.

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Кроме того, он не хочет, чтобы на территорию, с которой в процессе разведения сил и средств отошли ВСУ, заходили украинские силовики.

"Мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования. И милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется - нет", - сказал Путин.

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