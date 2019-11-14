Украинский политзаключенный Шумков прекратил голодовку в российской тюрьме

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написала Ульяна Супрун.

Она отметила: "Пленник Кремля Александр Шумков прекратил голодовку из-за угрозы принудительного питания. Администрация российкой колонии отказывает украинцу в проведении медицинского обследования, хотя его состояние здоровья значительно ухудшилось. Шумков держал голодовку с 14 октября".

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Напомним, бывший охранник экс-депутата ВР Дмитрия Яроша Александр Шумков попал в российское СИЗО в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года суд РФ признал его виновным по статье "Участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности". Шумкова приговорили к четырем годам заключения.

15 октября Шумков объявил голодовку.