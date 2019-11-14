Громада храма на Закарпатье отстояла в Верховном суде свое право перейти в ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гсообщает сайт ПЦУ.
В сообщении отмечется: "Религиозная громада Свято-Рождества Богородицы села Пылыпець Межгорского района Закарпатской области отстояла в Верховном суде Украины свое право на изменение религиозной принадлежности.
Таким образом, окончательно подтверждено право общины на переход из Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата в Закарпатскую епархию поместной Православной Церкви Украины.
В связи с этим епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий направил свои поздравления прихожанам и настоятелю храма".