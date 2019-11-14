Громада храма на Закарпатье отстояла в Верховном суде свое право перейти в ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гсообщает сайт ПЦУ.

В сообщении отмечется: "Религиозная громада Свято-Рождества Богородицы села Пылыпець Межгорского района Закарпатской области отстояла в Верховном суде Украины свое право на изменение религиозной принадлежности.

Таким образом, окончательно подтверждено право общины на переход из Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата в Закарпатскую епархию поместной Православной Церкви Украины.

В связи с этим епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий направил свои поздравления прихожанам и настоятелю храма".

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