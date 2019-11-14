Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.11.19 23:57

Громада храма на Закарпатье отстояла в Верховном суде свое право перейти в ПЦУ

Громада храма с. Пылыпець Закарпатской епархии отстояла в Верховном суде свое право на изменение религиозной принадлежности

Громада храма на Закарпатье отстояла в Верховном суде свое право перейти в ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гсообщает сайт ПЦУ.

В сообщении отмечется: "Религиозная громада Свято-Рождества Богородицы села Пылыпець Межгорского района Закарпатской области отстояла в Верховном суде Украины свое право на изменение религиозной принадлежности.

Таким образом, окончательно подтверждено право общины на переход из Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата в Закарпатскую епархию поместной Православной Церкви Украины.

В связи с этим епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий направил свои поздравления прихожанам и настоятелю храма".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Александрийский Патриарх Феодор II признал автокефалию ПЦУ. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100