Без закона об особом статусе Донбасса в нормандском формате не о чем говорить, - Путин

Об этом Путин заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано "ЛНР" и "ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - сказал он.
Путин считает, что тогда теряет смысл и "формула Штайнмайера", потому что она "является лишь инструментом для имплементации закона об особом статусе".
Российский президент также напомнил, что 31 декабря 2019 года действующий украинский закон теряет силу.
"31 истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос ", - сказал он.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.