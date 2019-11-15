Оккупанты считают жителей Крыма ненадежными, поэтому массово переселяет туда людей с территории РФ, - Кислица

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, представлявший Третьему комитету Генассамблеи ООН проект резолюции по ситуации с нарушением прав человека в Крыму, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Россия не выполнила и проигнорировала положения всех соответствующих резолюций и решений международных организаций.

"Убийства, пытки, насилие, своевольные задержания и аресты, насильственные исчезновения и преследования журналистов, правозащитников, работников социальных медиа и блогеров и других активистов являются одними из самых распространенных нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму. Люди живут в страхе, чтобы их не обозначили как экстремистов, террористов или украинском шпионов, и рискуют быть брошенными в тюрьму или их могут похитить, и они исчезнут бесследно. Однако, несмотря на все репрессии и запугивание, местные жители, очевидно, считаются Кремлем недостаточно надежными", - отметил Кислица.

По его словам, именно по этой причине Россия переселяет часть своего населения на оккупированную территорию. В то же время, согласно международному гуманитарному праву, оккупационная держава не может депортировать или переселять собственное население на оккупированную территорию.

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Кислица сослался на отчет Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерреша, представленном в сентябре 2019 года, в котором констатировано: "В течение 2014-2018 годов 140 198 человек изменили регистрацию из регионов Российской Федерации на "Республику Крым" или "город Севастополь".

Все эти нарушения, считает он, является "хорошо спланированы и скоординированы".

"Российский представитель, - предположил Кислица, обращаясь к участникам заседания Третьего комитета, - попытается убедить вас, что Крым является частью российской территории, и все жители Крыма поддерживают Россию. Тогда на ум приходит простой вопрос: если это так, то почему Россия продолжает дискриминировать и жестоко обращаться с жителями Крыма, нарушать их права и свободы? Почему она переселили потрясающее количество собственного населения в Крым? "Ответ, по его мнению, очевиден:"оккупация Россией может длиться только под дулом автомата".

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На самом деле для России, убежден Кислица, важным является создание огромной военной базы, в которую постепенно превращается Крым.

Напоминаем, третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".