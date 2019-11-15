Ответственность за прогресс в ситуации на Донбассе сейчас полностью на России, - представитель США в ОБСЕ

Об этом заявил политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 ноября, в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на то, что последние позитивные сдвиги обнадеживают, развязанный Россией конфликт на востоке Украины еще далек от завершения, и предстоит еще многое сделать, если стороны хотят достичь настоящего и длительного мира. Ответственность сейчас лежит полностью на России, которая должна обеспечить прогресс в выполнении своих обязательств в рамках Минских договоренностей", - заявил он.

Американский дипломат подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и его Администрация "продемонстрировали политическую волю к переговорам о прекращении конфликта".

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"Россия должна сделать то же самое и конструктивно подходить к уже давно назревшей встрече на высшем уровне "Нормандской четверки", - заявил представитель миссии США в ОБСЕ.