Один украинский воин погиб в районе проведения ОС. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 8 обстрелов:

- дважды возле Каменки - из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- два раза неподалеку от Песков - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Новомихайловки - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

- возле Широкино и Гнутово - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

- неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс разминирования в районе Петровского и Богдановки будет завершен 20 ноября, - пресс-центр штаба ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

- возле Желобка - из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Новолуганское и Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Майорска - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды возле Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе Орехово - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 14 ноября, в результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали позиции украинских сил.

Неподалеку от Новолуганского враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.