Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Трансляция церемонии, которая традиционно проходит в Лондоне, велась в ютьюб-канале Hermitage Capital Management - в этом инвестиционном фонде работал Сергей Магнитский.
Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.
Награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.
О вручении награды Сенцову в своем твиттере написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и учредитель премии Магнитского.
Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.
Напомним, ранее польская киноакадемия наградила украинского режиссера Олега Сенцова специальной наградой - Орлом за "Отвагу и несокрушимость".