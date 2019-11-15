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15.11.19 08:11

Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского. ФОТО

Олег Сенцов, украинский кинорежиссер и бывший политзаключенный, был награжден международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Премию режиссеру вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Трансляция церемонии, которая традиционно проходит в Лондоне, велась в ютьюб-канале Hermitage Capital Management - в этом инвестиционном фонде работал Сергей Магнитский.

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

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Фото: сайт "Голос Америки"

Награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.

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О вручении награды Сенцову в своем твиттере написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и учредитель премии Магнитского.

Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.

Напомним, ранее польская киноакадемия наградила украинского режиссера Олега Сенцова специальной наградой - Орлом за "Отвагу и несокрушимость".

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