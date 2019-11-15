"Я узнал об этом как и вы, находясь в стенах парламента", - Разумков прокомментировал ситуацию со Скороход

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Так, отвечая на вопрос сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко относительно ситуации вокруг Скороход и ареста ее мужа, Разумков сказал, что узнал об этих событиях, как и большая часть народных депутатов, только в Раде.

"Я узнал об этом как и вы, находясь в стенах парламента... Мне не было известно об этих событиях", – сказал спикер.

При этом Разумков подчеркнул, что не может утверждать, виновен ли муж Скороход, или нет - в Украине для определения виновности человека существуют правоохранительные органы и суды. Также он напомнил, что кроме Скороход, еще 16 депутатов СН проголосовали против рынка земли – и ни с кем ничего не случилось.

"Но это случилось с мужем одного из депутатов. Я не могу сейчас говорить, что это каким-то образом связано. Потому что, насколько мне известно и я думаю, что я не ошибаюсь, по всем другим лицам, которые не голосовали или воздержались, проголосовали "против", никаких таких действий не произошло... Сегодня у меня нет информации относительно этой ситуации", – сказал он.

Однако при этом Разумков подтвердил, что в ближайшее время фракция партии "Слуга народа" в парламенте будет решать вопрос о дальнейшем пребывании Скороход в своих рядах.

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Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

В начале 2019 года Алексея Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.