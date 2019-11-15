У ГБР и ГПУ нет конфликта, САП и НАБУ тоже подружились, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью изданию "Настоящее время".
По словам Рябошапки, у ГПУ нет конфликтов ни с одним из правоохранительных органов.
"У нас прекрасные отношения с Бюро расследований. Мы каждый день на связи с его руководителем. У нас нет конфликтов ни с одним из правоохранительных органов", - отметил он.
Генпрокурор подчеркнул, что наверное, впервые в истории Украины вся правоохранительная система работает как единый механизм.
"У ГБР и прокуратуры нет конфликта. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро тоже подружились. Раньше эти конфликты существовали только потому, что были люди, которым конфликты выгодны. И тогда прокуратура воевала с СБУ, условно говоря, или СБУ с НАБУ. Сейчас такого нет", - заявил Рябошапка.