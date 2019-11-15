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15.11.19 09:01

У ГБР и ГПУ нет конфликта, САП и НАБУ тоже подружились, - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что противостояния между Генеральной прокуратурой Украины и Государственным бюро расследований нет.

У ГБР и ГПУ нет конфликта, САП и НАБУ тоже подружились, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью изданию "Настоящее время".

По словам Рябошапки, у ГПУ нет конфликтов ни с одним из правоохранительных органов.

"У нас прекрасные отношения с Бюро расследований. Мы каждый день на связи с его руководителем. У нас нет конфликтов ни с одним из правоохранительных органов", - отметил он.

Генпрокурор подчеркнул, что наверное, впервые в истории Украины вся правоохранительная система работает как единый механизм.

"У ГБР и прокуратуры нет конфликта. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро тоже подружились. Раньше эти конфликты существовали только потому, что были люди, которым конфликты выгодны. И тогда прокуратура воевала с СБУ, условно говоря, или СБУ с НАБУ. Сейчас такого нет", - заявил Рябошапка.

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