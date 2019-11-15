Мы готовим фундаментальные поправки в закон о рынке земли, которые снимут заложенные в нем риски, - Герасимов

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Европейская Солидарность" была, есть и будет за цивилизованный рынок земли. Но мы всегда читаем то, что голосуется. И то, что голосовалось вчера, законом о рынке земли назвать нельзя. Именно поэтому ко второму чтению мы будем очень тщательно готовить серьезные поправки. Для того, чтобы исправить фундаментальные недостатки в этом законе", - сообщил Артур Герасимов.

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"Первое - это концентрация земли в одних руках. Двести тысяч гектаров - в одни руки! Например, Яворовский район Львовской области - площадь 155 000 гектаров. Решетиловский район Полтавской области - 100 000 гектаров. Овидиопольский район Одесской области - 80 000 гектаров. А вы предлагаете 200 000 гектаров в одни руки. То есть закон не для украинцев, а для олигархов", - отметил Герасимов.

"Второй вопрос. Почему не установлена ​​минимальная цена? Наше требование, чтобы минимальная цена была не менее 50-75 тысяч гривен за гектар в зависимости от типа земли", - отметил сопредседатель фракции.

"И третий момент. Тщательная проверка средств за которые покупается земля. Ведь предохранителей, что это купят россияне, пока нет", - предостерег Артур Герасимов.

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Он сообщил, что "Европейская Солидарность" озвучивала свои предложения еще до первого чтения, однако монобольшинство их не учло. "На одном из первых заседаний профильного комитета было сказано, что перед тем как будет приниматься этот закон, будет его широкое обсуждение и пройдут парламентские слушания. Теперь эти парламентские слушания будут после принятия закона. Надо было сначала провести эти слушания, и только после того выходить на голосование", - отметил Артур Герасимов.