Рада сегодня заслушает Скалецкую, займется перезапуском ГБР и госмонополией на производство спирта

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ожидается, что на Часе вопросов к правительству с докладом выступит министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Народные депутаты будут иметь возможность задать ей вопрос.

Кроме того, в пятницу запланировано рассмотрение проекта постановления №2394 "О внесении изменений к Постановления Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва". Предлагается избрать народного депутата от фракции "Голос" Лесю Василенко членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, освободив ее от обязанностей члена Комитета по вопросам бюджета. Также предлагается избрать внефракционного депутата Руслана Требушкина членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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На повестке дня также проект постановления №2324 "Об изменениях в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации". Проектом предлагается освободить от обязанностей членов ВСК народных депутатов Святослава Юраша и Юлию Яцык (фракция "Слуга народа"). В то же время, проект предлагает избрать в состав ВСК народного депутата от "Слуги народа" Владлена Неклюдова и члена фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева. Другим проектом постановления №2434 предлагается освободить члена фракции "Слуга народа" Александра Качуру от обязанностей члена ВСК для проведения расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ.

Также в первом чтении предусмотрено рассмотрение президентского законопроекта №2300 по либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового.

В первом чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты №1209 и №1210 о внесении изменений в некоторые законы и в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве.

Депутаты также намерены рассмотреть в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие к закону Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". Он предусматривает порядок проведения следственных над народными депутатами после отмены неприкосновенности.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроектов №2116 о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований" относительно усовершенствования деятельности ГБР и №1208-2 "О Бюро финансовых расследований".

Также во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект №0897 о внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера, №0898 "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности", а также №0942 о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине и №0945 относительно упрощения лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.

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На повестке дня в пятницу — три проекта постановлений №2197, №2401 и №2421 "Об определении представителя Верховной Рады в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство".

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №2045-1 относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции и №0887 по введению Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних и усиление ответственности за такие преступления.

Кроме того, парламентарии планируют принять решение относительно законопроекта №1233 относительно устранения норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины.

К рассмотрению в первом чтении предложены законопроекты №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", №1197 - по обеспечению прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий, №2317 - по улучшению администрирования акцизного налога, №2275 - по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования.