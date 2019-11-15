Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

"Будут решены три базовые проблемы: субъектный состав – только украинцы, иностранцев в законе не будет... этот вопрос будет рассматриваться только по тем основаниям, если он будет вынесен на всеукраинский референдум. Третье – концентрация. Вопрос концентрации тоже будет пересмотрен в интересах всего нашего общества", – рассказал Роман Лещенко.

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Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.

Отметим, что по данным социологических исследований более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.