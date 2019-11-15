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15.11.19 09:34

Острой кишечной инфекцией заболели трое учеников одной из Ривненских школ, - Госпродпотребслужба

В четверг трое учеников одной из Ривненских школ заболели острой кишечной инфекцией.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы Ривненской области.

"В Главное управление Госпродпотребслужбы в Ривненской области 14.11.2019 поступила информация о том, что трое учеников Ривненской общеобразовательной школы №1 им. В. Короленко обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения г.. Ривне с признаками острой кишечной инфекции. Специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Ривненской области и Ривненском городском управлении начато эпидемическое расследование и внеплановая проверка пищеблока школы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к работе привлечены специалисты Ривненской областной государственной лаборатории областного лабораторного центра Минздрава Украины и Госпродпотребслужбы, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования согласно заключенным договорам по тендерным закупкам.

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