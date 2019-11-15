Тройное ДТП произошло в Харькове, есть жертвы, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября около 14:15 по улице Молочная.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля "ZAZ" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком "МАЗ". Позади легковушки двигался автомобиль "Toyota", который также столкнулся с автомобилем "ZAZ".

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"Смертельные травмы получил 42-летний водитель "ZAZ". Он скончался на месте происшествия. Водители других транспортных средств не пострадали", - сказано в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в Слободском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



Фото: сайт Нацполиции