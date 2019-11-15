Российский дипломат угрожал членам ООН из-за резолюции по оккупированному Крыму, - Кислица

Замминистра иностранных дел Сергей Кислица сообщил, что российский дипломат "угрожал" членам ООН во время рассмотрения проекта Крымской резолюции. Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это напомню в т.ч. доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ (Управление верховного комиссара по правам человека. - Ред.), но и пошел на прямые угрозы членам ООН: "голосование за резолюцию - это посягательство на территориальную целостность РФ", - рассказал Кислица.

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Вчера Третий комитет ГА ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.