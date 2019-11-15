Нардепов Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуги народа"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом они рассказали журналистам в кулуарах парламента.

"Конкретных доказательств моих неголосований, что я хуже всех голосую или что я не так голосую, или что я прогуливаю заседания, предоставлено не было", - сообщил Поляков.

Скороход в свою очередь сказала, что теперь она вольна "голосовать за программу президента, а не те лоббистские законы, которые нам пихают под лозунгом законопроектов президента".

Поляков и Скороход заявили, что намерены и дальше поддерживать президента Владимира Зеленского.

После исключения двух депутатов в "Слуге народа" останется 250 человек.

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Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

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