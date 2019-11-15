Спикер Палаты представителей США Пелоси назвала "взяточничеством" требование Трампа к Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявила 14 ноября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Выступая на пресс-конференции, Пелоси уточнила, как, по ее мнению, следует характеризовать разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Распространенной формулировкой было латинское изречение quid pro quo в значении "услуга за услугу".

"То, в чем признался президент и назвал "полным успехом" - я бы сказала, это полный провал. Это взяточничество", - сказала Пелоси.

Таким образом она описала телефонный разговор Трампа и Зеленского, который сам Трамп характеризует как "замечательный" и отрицает, что допустил какие-либо нарушения.

"Взятка заключается в том, чтобы предоставлять или отказывать в военной помощи в ответ на публичное объявление ложного расследования, связанного с выборами. Вот в чем взяточничество", - заявила председатель Палаты представителей.

Согласно конституции США, "измена, взяточничество или другие преступления и нарушения" являются такими, за которые президент подлежит импичменту. Немало критиков Трампа использовали латинский термин quid pro quo, но впоследствии перешли на более понятные широкой публике определения "взяточничество" или "вымогательство".

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Заявление Пелоси прозвучало перед вторым днем ​​публичных слушаний в рамках процедуры импичмента Трампа, инициированной демократами.

Ожидается, что бывшая посол США в Киеве Мари Йованович начнет давать показания в 9 утра 15 ноября (около 16 часов по Киеву).

Напомним, Йованович неожиданно отозвали с должности в мае 2019 года. Она назвала этот шаг политически мотивированным и связанным с ложными обвинениями.

Три дня общественных слушаний запланированы также и на следующую неделю. Посол США в ЕС Гордон Сондленд должен дать показания 20 ноября. В тот же день ожидается, что на допрос появятся заместитель помощника министра обороны США Лора Купер и заместитель госсекретаря Дэвид Гейл, 21 ноября - бывший чиновник Совета национальной безопасности Фиона Хилл.

Эти свидетели уже выступали перед комитетами Палаты представителей США за закрытыми дверями.

Расследование о возможности импичмента Трампа в США ведется в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести вред своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями.

Трамп называет расследование "охотой на ведьм", указывая на расшифровку его разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона. Республиканцы поддерживают президента.