ПАСЕ хочет усложнить введение санкций против стран-членов

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.
Резолюция направлена на изменение принципа голосования за санкции против стран-членов Совета Европы – нарушителей уставных обязанностей. Решение приняли в четверг, 14 ноября, в Берлине.
Таким образом ПАСЕ продолжит работать над гармонизацией деятельности органов Совета Европы, говорится в тексте документа.
В резолюции будет идти речь, в частности, об изменении принципа голосования по введению санкций против стран-нарушителей.
На рассмотрение депутатов ПАСЕ резолюцию планируют вынести в январе 2020 года.