ПАСЕ хочет усложнить введение санкций против стран-членов

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

Резолюция направлена на изменение принципа голосования за санкции против стран-членов Совета Европы – нарушителей уставных обязанностей. Решение приняли в четверг, 14 ноября, в Берлине.

Таким образом ПАСЕ продолжит работать над гармонизацией деятельности органов Совета Европы, говорится в тексте документа.

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В резолюции будет идти речь, в частности, об изменении принципа голосования по введению санкций против стран-нарушителей.

На рассмотрение депутатов ПАСЕ резолюцию планируют вынести в январе 2020 года.