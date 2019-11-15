"Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру", - пресс-секретарь о записи переговоров Суркова и Бородая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Таким образом, она ответила на вопрос о публикации в четверг Объединенной следственной группой (ОСГ) по расследованию причин катастрофы рейса МН17 расшифровки телефонных переговоров помощника президента РФ Владислава Суркова и Алесандра Бородая, который в 2014 году возглавлял так называемую "ДНР".

В ходе разговора датированным июлем 2014 года, Сурков, упоминает о встрече с "Ринатом", и отмечает, что тот отказался участвовать в переговорах по Донбассу на стороне ДНР.

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"Мы не комментируем телефонные разговоры третьих лиц. Однако хотим подчеркнуть, что у господина Ахметова были тысячи - публичных и не публичных - встреч с политиками, бизнесменами и общественными деятелями, и на каждой такой встрече он неизменно призывал к решению конфликта за столом переговоров. Более того, он продолжает это делать и сейчас, потому что Донецк, Донбасс в его сердце навсегда, и счастливым он его видит только в составе единой Украины. Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру, а мир нужно искать за столом переговоров" – подытожила пресс-секретарь Ахметова.

Как сообщалось ранее, летом 2014 года помощник президента России, куратор террористических организаций ЛДНР Владислав Сурков в Москве встречался с неким "Ринатом", который просил разрешения приехать в оккупированный Донецк, запись обнародовала объединенная следственная группа по делу MH17 (JIT).

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.