Кабмин выделит 700 млн грн на покрытие задолженности по выплате зарплат врачам, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Сегодня правительство проголосует за вопрос о выделении дополнительных 700 миллионов гривен медицинской субвенции в регионах для покрытия задолженности по зарплатам врачам", - сообщила Скалецкая.

Она добавила, что к концу 2019 году правительство планирует рассмотреть вопрос о выделении дополнительных 300 млн грн на медицинские субвенции.

По ее словам, в 2020 году проблем с финансированием зарплат врачей быть не должно.

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