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15.11.19 10:56

Бородянский и Максимчук презентовали проект закона о СМИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его первый зам Анатолий Максимчук презентовали основные пункты нового закона про медиа, который готовится рабочими группами и депутатами парламента.

Как сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, на встречу, которая проходит в "Укринформе", пригласили редакторов и журналистов крупнейших украинских СМИ для обсуждения этих ключевых пунктов.

Так, в министерстве предлагают создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд.

За нарушение закона предполагается административная и уголовная ответственность. В частности, административная ответственность - за одноразовое распространение дезинформации и непубликацию исходных данных о медиа; уголовная - за "систематическое распространение дезинформации", ее распространение по заказу третьих лиц и вмешательство в работу медиа и подкуп.

Ожидается, что журналистское сообщество объединится, создаст самоуправленческую организацию, которая разработает стандарты журналистской работы, и выдвинет представителей для обсуждения законопроекта про медиа. Эта организация будет отвечать за присвоение "индекса достоверности новостей" и предоставлять статус журналиста.

Владимир Бородянский также отметил, что одна из идей - создание государственного фонда для поддержки медиа, по образцу Украинского культурного фонда.

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Напомним, 8 ноября президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до конца года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации.

В указе было сказано, что законопроект должен прописать стандарты новостей, но в Минкультуры это назвали недоразумением.

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Фото: сайт Lb.ua

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