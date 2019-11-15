Апелляционный суд вернул под арест Мельника, обвиняемого в убийстве черкасского журналиста Сергиенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Апелляционную жалобу на решение предыдущего суда о домашнем аресте подал прокурор А. Греков. Обвиняемый был включен по видеосвязи из Киева и должен был при полицейских дождаться самого решения суда, которое за несколько часов должны были доставить в Киев из Кропивницкого суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил под домашний арест Мельника, обвиняемого в убийстве черкасского журналиста Сергиенко

Однако Мельника из суда увезла "скорая помощь", решения суда не дождались.

Дело все время рассматривали в Черкасской области, однако судьи Черкасского апелляционного суда взяли отвод, и дело распределили на Кропивницкий апелляционный суд. Сам Вадим Мельник проживает в Бориспольском районе Киевской области.

Сразу же после вынесения решения активисты забили тревогу в соцсетях. Решение об аресте обвиняемого должны были доставить через несколько часов, и по их мнению, риск побега Мельника был очень велик. Олег Собченко, который следил за ходом событий в суде, призвал активистов подтягиваться под здание суда, чтобы не дать Вадиму Мельнику уйти от правосудия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокурора по делу об убийстве журналиста Сергиенко, заявившего об отводе судей, не допускают к процессу

После его сообщения в суд, где действительно уже собралась группа "титушек" в поддержку Мельника, приехал экс-нардеп Игорь Луценко и еще один активист. Несмотря на то, что полиция обещала не выпустить Мельника, спустя 20 минут стало известно, что "скорая помощь" увезла его в БСП.

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

Также читайте: Убийство журналиста Сергиенко: Украина просит США выдать подозреваемого - бойца ММА Иносова

1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

26 июня Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.