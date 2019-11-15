Дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в "нормандском формате" не планируется, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Об этом он рассказала в интервью "BBC News Украина", инфрмирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта. Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили.

"Приказ четкий - три населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении", - отметил Завитневич.

Он также добавил, что саммит "нормандской четверки" должен пройти до конца года.

Напомним, разведение сил и средств уже произошло на двух участках - №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

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