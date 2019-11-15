Гончарук не пришел сегодня на встречу по моему возможному увольнению с поста представителя Кабмина в Раде, - Верещук

Об этом Верещук рассказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, встреча относительно возможного увольнения Верещук с должности представителя Кабинета министров в парламенте была инициирована Гончаруком и должна была состояться сегодня в 9 утра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за критики деятельности правительства меня могут уволить с должности представителя Кабмина в Раде, - Верещук

"На сегодняшний день мне была назначена встреча на 9 утра в здании Кабинета министров на 7 этаже в кабинете премьера. Я прибыла, как договаривались, однако премьера не было. Мне объяснили, что он почему-то не сможет со мной встретиться, потому что находится в Верховной Раде. Я считаю это проявлением неуважения. Но, тем не менее, пусть будет как будет, пусть это остается на совести премьера. Я готова встретиться и еще раз обсудить все щекотливые моменты нашего сотрудничества", - сказала Верещук.