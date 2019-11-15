В условиях кризиса всех отраслей на глобальных рынках грузовые тарифы "УЗ" должны быть на 10% снижены, - Каленков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МинПром, такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, выступая на круглом столе, посвященном вопросам реформирования "Укрзализныци".





В своем выступлении он подчеркнул, что мировой экономический кризис де-факто уже наступил.

"Все украинские металлургические предприятия сегодня работают в убыток. Второй месяц подряд мы наблюдаем понижение объемов производства стали на 10%. И самое неприятное – мы ожидаем, что ситуация будет ухудшаться", – сказал Каленков.

Президент "Укрметаллургпрома" выразил уверенность, что сегодня бизнес и правительство должны совместно работать над тем, чтобы Украина могла перенести этот кризис с минимальными потерями. "Сейчас предприятия экономят каждую гривну в своей себестоимости и предпринимают огромные усилия для того, чтобы удержаться на глобальных рынках. А от властей ожидается грамотная и взвешенная государственная политика", – уверен он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автоиндексация тарифов "Укрзализныци" ударит по аграриям, - Украинская зерновая ассоциация

"В условиях кризиса всех отраслей на глобальных рынках нужно рассматривать вопрос понижения тарифов "Укрзализныци" на 10%, сделать такой прецедент. Это даст дополнительный стимул "Укрзализныце" улучшать свою внутреннюю эффективность", – резюмировал Каленков.

В свою очередь государство, по мнению Каленкова, могло бы вернуть понижающий коэффициент 0,25 при уплате "Укрзализныцей" земельного налога, а также вернуть те деньги, которые железная дорога уплачивает в Дорожный фонд при закупках дизельного топлива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае повышения тарифа на транспортировку газа затраты предприятий ГМК вырастут до 3 млрд грн, - Каленков