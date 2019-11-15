Завитневич о возможности быстрого прекращения войны на Донбассе: "Решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

В частности, отвечая на вопрос, насколько быстро можно прекратить войну на Донбассе, Завитневич сказал: "Быстрое решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина. Вот и все".

Он подчеркнул, что РФ не признает, что они присутствуют в конфликте - но весь мир об этом знает.

"У нашего президента есть политическая воля к миру. Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - сказал Завитневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в "нормандском формате" не планируется, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Напомним, ранее Путин призвал развести войска на Донбассе вдоль всей линии соприкосновения.