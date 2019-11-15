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15.11.19 11:58

Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь "нацистского коллаборанта" Павленко, который подхватили мировые СМИ

The Associated Press, издание The Washington Post и другие именитые мировые медиа распространили ложную информацию о том, что одну из улиц Киева якобы переименуют в честь украинского коллаборанта нацистов Ивана Павленко. На самом деле улицу назовут именем Виктора Павленко, который был генерал-хорунжим Армии УНР, и умер от голода в 1932 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первым недостоверную информацию распространил в своем фейсбуке директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Депутаты Киевсовета назвали улицу в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко - нацистского коллаборанта, военного преступника, коменданта Украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС", - возмутился Долинский.

Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 01

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Это сообщение вначале российские пропагандисты и информационные ресурсы терроистических организаций "ЛДНР", а вскоре и мировые СМИ.

Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 02
Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 03
Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 04

Журналист Сергей Костеж подробно осветил эту ситуацию, отметив, что "это информационная диверсия против Украины".

"Киевсовет не называл улицу именем Ивана Павленко. Может быть, по неосторожности и недосмотру, может, это информационная диверсия против Украины, думаю, предстоит разобраться, но оказалось, что это просто ФЕЙК на ровном месте. Улицу Ягодную в Киеве действительно переименовали в "улицу им. генерала Павленко". Только вот не ИВАНА Павленко, а ВИКТОРА Павленко. Виктор Павленко, однофамилец Ивана Павленко, тоже был генералом армии УНР. Генерал Павленко возглавлял военно-воздушные силы страны. После поражения УНР и краткосрочной эмиграции он вернулся в СССР, и умер на Кубани в 1932 году - от Голодомора, кстати говоря. За семь лет до начала Второй Мировой. То есть, он никак не мог быть колаборационистом", - подчеркнул журналист.

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Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 05

"И что важно- это информация есть в открытом доступе, так Киевский горсовет выложил документ прямо на сайте. Открываем сайт, идем в раздел "Нормотворча діяльність", выбираем "Проекти рішень", идем по номеру документа - №895. Это он. Там, кроме предложения, обсуждения, и всего остального есть прилагающиеся документы. Среди них, самое важное - это "Історична довідка". Открываем и смотрит, КАКОЙ именно Павленко имеется в виду. И это - вуаля - ВИКТОР. Конечно, найти непросто. Но если бы господин Долинский потратил бы 10 минут и позвонил любому депутату Киевсовета с вопросом "Что за чертовщина?!" его бы отправили по нужному направлению, и никакой паники с очередным негативным образом Украины в СМИ бы не было", - отметил Костеж.

Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 06

Позже Киевсовету пришлось дополнительно опубликовать опровержение ложной информации, которую распространили мировые СМИ.

"Некоторые публичные лица распространили собственные догадки, что улица названа именем Ивана Павленко, чем вызвали негативный резонанс в международном медиа-пространстве. Тему живо подхватили не только российские пропагандистские СМИ, но и авторитетные международные издания, что негативно повлияло на имидж Киева и Украины в целом. Мы уважаем мнение каждого гражданина, однако убедительно просим не распространять фейки и советуем обращаться за разъяснениями к официальным источникам", – призвали в Киевсовете.

Отметим, что Долинский уже удалил свое сообщение и опубликовал другое - с извинениями - в котором опять обвинил власти, что "остаются в Киеве и улицы других нацистских коллаборантов". 

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Будут ли упомянутые СМИ публиковать опровержение распространенному фейку пока неизвестно.

Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь нацистского коллаборанта Павленко, который подхватили мировые СМИ 07

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