Глава Украинского еврейского комитета Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь "нацистского коллаборанта" Павленко, который подхватили мировые СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первым недостоверную информацию распространил в своем фейсбуке директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Депутаты Киевсовета назвали улицу в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко - нацистского коллаборанта, военного преступника, коменданта Украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС", - возмутился Долинский.

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Это сообщение вначале российские пропагандисты и информационные ресурсы терроистических организаций "ЛДНР", а вскоре и мировые СМИ.







Журналист Сергей Костеж подробно осветил эту ситуацию, отметив, что "это информационная диверсия против Украины".

"Киевсовет не называл улицу именем Ивана Павленко. Может быть, по неосторожности и недосмотру, может, это информационная диверсия против Украины, думаю, предстоит разобраться, но оказалось, что это просто ФЕЙК на ровном месте. Улицу Ягодную в Киеве действительно переименовали в "улицу им. генерала Павленко". Только вот не ИВАНА Павленко, а ВИКТОРА Павленко. Виктор Павленко, однофамилец Ивана Павленко, тоже был генералом армии УНР. Генерал Павленко возглавлял военно-воздушные силы страны. После поражения УНР и краткосрочной эмиграции он вернулся в СССР, и умер на Кубани в 1932 году - от Голодомора, кстати говоря. За семь лет до начала Второй Мировой. То есть, он никак не мог быть колаборационистом", - подчеркнул журналист.

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"И что важно- это информация есть в открытом доступе, так Киевский горсовет выложил документ прямо на сайте. Открываем сайт, идем в раздел "Нормотворча діяльність", выбираем "Проекти рішень", идем по номеру документа - №895. Это он. Там, кроме предложения, обсуждения, и всего остального есть прилагающиеся документы. Среди них, самое важное - это "Історична довідка". Открываем и смотрит, КАКОЙ именно Павленко имеется в виду. И это - вуаля - ВИКТОР. Конечно, найти непросто. Но если бы господин Долинский потратил бы 10 минут и позвонил любому депутату Киевсовета с вопросом "Что за чертовщина?!" его бы отправили по нужному направлению, и никакой паники с очередным негативным образом Украины в СМИ бы не было", - отметил Костеж.

Позже Киевсовету пришлось дополнительно опубликовать опровержение ложной информации, которую распространили мировые СМИ.

"Некоторые публичные лица распространили собственные догадки, что улица названа именем Ивана Павленко, чем вызвали негативный резонанс в международном медиа-пространстве. Тему живо подхватили не только российские пропагандистские СМИ, но и авторитетные международные издания, что негативно повлияло на имидж Киева и Украины в целом. Мы уважаем мнение каждого гражданина, однако убедительно просим не распространять фейки и советуем обращаться за разъяснениями к официальным источникам", – призвали в Киевсовете.

Отметим, что Долинский уже удалил свое сообщение и опубликовал другое - с извинениями - в котором опять обвинил власти, что "остаются в Киеве и улицы других нацистских коллаборантов".

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Будут ли упомянутые СМИ публиковать опровержение распространенному фейку пока неизвестно.