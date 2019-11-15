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15.11.19 12:16

Я буду рекомендовать сделать трех представителей Кабмина в Раде, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что предложит премьер-министру сделать трех представителей правительства в парламенте.

арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ.

"Я очень уважаю г-жу Верещук. Я лично ее рекомендовал к должности представителя Кабмина в парламенте. Я думаю, что буду общаться с премьером о том, что на самом деле мы не очень успеваем работать, потому что у нас такая большая фракция и с Кабмином нужно очень много коммуникации. Я буду рекомендовать премьер-министру сделать три представителя Кабмина в нашей фракции (парламенте. - Ред)", - сказал Арахамия.

Он сказал, что премьер должен сам выбрать, кто должен представлять Кабмин в парламенте, однако будет настаивать, чтобы Верещук оставили.

Напомним, ранее сообщалось, что народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук могут освободить от обязанностей представителя Кабинета министров в Верховной раде.

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