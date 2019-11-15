Дело бронежилетов: суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Каморянского

Об этом Укринформу сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующее решение принял вечером накануне, 14 ноября, судья Олег Белоцерковец.

Кроме ареста руководителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, суд 13 ноября избрал меры пресечения еще для трех подозреваемых. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

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Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .