Газ из России и так должен быть на 25% дешевле, - Витренко о предложенной Путиным скидке

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Газ из России и так должен быть на 20-25 процентов дешевле, чем газ из Европы, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. Причем, поскольку газ в Европу идет в частности через Украину, то при прямых поставках в Украину Газпром меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине. Соответственно, если Газпром меньше платит, то Украина меньше получает", — сообщил Витренко.

Он отметил, что условием российской стороны для восстановления прямых поставок газа в Украину является отказ Нафтогаза от своего выигрыша в Стокгольмском арбитраже $3 млрд, на что Нафтогаз пойти не готов.

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"Также важно заметить, что контракт имеет смысл только тогда, когда другая сторона выполняет свои контрактные обязательства. Предметом рассмотрения как предыдущего Стокгольмского арбитража, так и нового Стокгольмского арбитража является как раз невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств", — добавил Витренко.

По его убеждению, скидка на импорт российского газа не имеет смысла, поскольку не сможет компенсировать отказ от взыскания $3 млр долга Газпрома по решению арбитражей.

"Относительно последнего заявления Путина на тему газа. "Шуметь" действительно не надо. Газ Украина пока физически импортирует из территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют. Кроме Нафтогаза их использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell - примерно втрое больше своей капитализации, чем Газпром. А также несколько десятков других известных международных компаний. Они покупают этот газ на рынке ЕС, где доля Газпрома начала снова сокращаться и составляет в настоящее время около 32%. То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно. Мягко говоря. Нафтогаз никогда не отказывался покупать газ у Газпрома по справедливым рыночным ценам. Ситуация здесь диаметрально противоположная - это Газпром отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту. Нафтогаз не подавал новых исков против Газпрома. Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас Газпромом. Защищаемся успешно сейчас и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы Украинского государства. С целью соблюдения баланса и справедливости хочу подтвердить фактически коректую часть заявления Путина - Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписания уже принятого законопроекта 2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", - заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.



