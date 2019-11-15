Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.11.19 12:28

Сегодня уволен глава "Укрпатента", - Милованов заявил о полной перезагрузке в органах регулирования интеллектуальной собственностью

Руководство в органах регулирования интеллектуальной собственностью полностью перезагружено.

милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook министр экономического развития Украины Тимофей Милованов

"Сегодня уволен руководитель "Укрпатента", руководитель департамента интеллектуальной собственности Минэкономики, и руководитель Национального Офиса интеллектуальной собственности (по собственному желанию)", - написал он.

По словам Милованова, это реакция на обращение коллектива "Укрпатента" и отзывы и жалобы отрасли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня подпишу приказ об увольнении всех своих советников, - Скалецкая

Напомним, ранее министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин решил сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.

Сегодня уволен глава Укрпатента, - Милованов заявил о полной перезагрузке в органах регулирования интеллектуальной собственностью 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100