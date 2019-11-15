Законопроект о противодействии дезинформации планируем внести в Раду в декабре, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский после публичной дискуссии на тему "Свобода слова, защита журналистов и информационного пространства Украины от дезинформации (манипуляции и фейковых)".

"Мы хотим внести (в ВР. - Ред.) его в декабре, то есть в одно время с новым законопроектом о медиа", - сказал Бородянский.

При этом ранее во время самой дискуссии, отвечая на вопрос ее участников, министр пояснил, что эти два законопроекта имеют "разный уровень развития". Так, по его словам, будущий закон о медиа гораздо глубже разработан, но оба документа будут связаны между собой.

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В то же время Бородянский предложил представителям СМИ вместе работать над разработкой законопроектов, который будут регулировать деятельность журналистов.

Как сообщалось, в октябре во время форума National Media Talk заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил в том, что Верховная Рада может в декабре принять в первом чтении законопроект о медиа-сервисах, который, в частности, должен юридически определить, относятся ли интернет-порталы к средствам массовой информации, а также урегулировать деятельность соцсетей и стримингових сайтов как СМИ.

Также в этом документе планируется предусмотреть предписание как новый вид санкции для медиа, ограничения в работе медиа в ситуации вооруженной агрессии, гарантии и защиту прав журналистов.