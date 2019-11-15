Связываю исключение из фракции с тем, что я начал собирать подписи за отставку Рябошапки, - Поляков

Об этом Поляков рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Непонятно почему меня исключили из фракции. Доказательства того, что я прогуливаю, или не так голосую, хуже всех голосую или против всех инициатив фракции не были предоставлены - никакой сравнительной таблицы, никаких данных с сайта Верховной Рады, секретариата. Потому что их и нет в принципе. Потому что я хожу на заседания. Да, по некоторым принципиальным законам, которые можно посчитать на пальцах руки, я проголосовал действительно не так, как фракция. Но, по моему, нас никто не предупреждал, что за такое голосование нас будут исключать из фракции. Более того, не существует статута, положения фракции", - рассказал Поляков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нарушили договоренность о совместной позиции, - Корниенко о причине исключения Скороход и Полякова из фракции "СН"

На вопрос о том, с чем он связывает исключение из фракции, Поляков ответил: "Я связываю это с тем, что я начал собирать подписи за выражения недоверия Генеральному прокурору. То есть у нас есть дело внефракционного депутата Приходько, который сейчас подголосовывает "Слуге народа", дело находится в суде, его не надо расследовать, Генеральный прокурор мне неоднократно сообщал и на фракции и лично, что представление о снятие неприкосновенности лежит на подпись. Но почему он это не подписывает он мне не сообщил… там у человека заморозили 2 миллиарда гривен, их можно вернуть в бюджет".

Поляков рассказал, что собрал до 30 подписей за отстранение Рябошапки.

Ранее СН исключила из фракции нардепов Антона Полякова и Анну Скороход.