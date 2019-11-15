Трое нардепов от СН готовы свидетельствовать в НАБУ по Скороход, - Арахамия

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, есть ли доказательства того, что Скороход якобы предлагала взятки, Арахамия заявил: "У нас есть свидетели, которые готовы идти в НАБУ".

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Он добавил, что речь идет о трех свидетелях - депутатах "Слуги народа", которые являются членами энергетического комитета.

Вместе с тем, первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко надеется, что народные депутаты из его фракции обратятся в правоохранительные органы в связи с попытками давления на них со стороны супруга народного депутата Анны Скороход - предпринимателя Алексея Алякина.

"Мы сейчас ведём работу с депутатами, чтобы они не побоялись передать это... Чтобы они пошли в правоохранительные органы и дали этому ход", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Рады, передает коррсепондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, есть ли доказательства такого давления, Корниенко ответил утвердительно: "Да, он пытался беседовать с нашими депутатами".

Нардеп также прокомментировал слухи, что спикер парламента Дмитрий Разумков своими репликами подаёт во время пленарного заседания знаки депутатам, как именно следует голосовать.

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"Я думаю, что спикер высказывается так, как он высказывается, и имеет право на своё отношение к тем или иным законам", - отметил он.

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

В начале 2019 года Алексея Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, но позже срок ареста истек.