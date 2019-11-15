В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призывает все страны к сотрудничеству со следствием, - Косьянчич

Так прокомментировала обнародованную в четверг информацию о контактах террористов с официальными представителями РФ представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майа Косьянчич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я просто напомню выводы Европейского Совета, одобренные в октябре, в которых ЕС еще раз подтвердил свою полную поддержку всем усилиям с целью установления правды, справедливости и ответственности для жертв сбитого МН17 и призывает все государства сотрудничать в полном объеме со следствием в соответствии с резолюции Совета Безопасности ООН 2166", - напомнила она позицию ЕС.

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Ранее сообщалось, что в четверг, 14 ноября, Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

"Члены руководства ДНР и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти ежедневно. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности", - сказано в сообщении, обнародованном на сайте полиции Нидерландов.

Свои выводы следствие основывает на ряде телефонных разговоров, которые также обнародованы на сайте.

В частности, в этих разговорах упоминается роль командующего Южным военным округом Российской Федерации, генерала Сердюкова в поставке, равно как и упоминается российский министр обороны Шойгу, который, "как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии".

Следствие утверждает, что "признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и главарями "ДНР" поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК "БУК", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17, и который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде подразделений российских вооруженных сил в Курске (РФ)".