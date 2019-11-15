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15.11.19 14:10

Мендель: Коломойский не представитель Зеленского, у него нет полномочий говорить что-либо от имени Украины

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем президента Владимира Зеленского и не уполномочен что-либо говорить от имени Украины.

Мендель: Коломойский не представитель Зеленского, у него нет полномочий говорить что-либо от имени Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Игорь Коломойский в интервью изданию "The New York Times" заявил, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией.

Кроме того, он также сказал, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.

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Мендель: Коломойский не представитель Зеленского, у него нет полномочий говорить что-либо от имени Украины 01

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