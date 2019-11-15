СН зарплаты по $5 тыс. в конвертах выдает, а меня обвиняют во взяточничестве, - Скороход. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом она заявила на брифинге, комментируя обвинения главы фракции Давида Арахамии в том, что она якобы лоббировала интересы олигархических групп и предлагала нардепам взятки.

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"Мне сейчас рассказали, что я предлагала взятки (депутатам за голосование в комитетах. - Ред.) по $3000. Тут зарплаты по $5000 в конвертах", - заявила она.

На вопрос журналистов о том, кто дает и получает зарплату таким образом, Скороход не ответила, заявив, что "вы все сами видите" и "были зафиксированы случаи передачи денег в конвертах". При этом она добавила, что ей деньги в конвертах не давали.

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже Арахамия заявил, что три депутата готовы свидетельствовать в Национальном антикоррупционном бюро относительно исключенной из фракции депутата Анны Скороход.

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